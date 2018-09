POUTINE. Le Président russe Vladimir Poutine a adressé dimanche ses vœux à la communauté juive à l’occasion du Nouvel an juif, Roch Hachana.

"Pour les fidèles juifs, cette fête est synonyme de purification morale et de perfection. Ces jours-ci, les gens méditent sur l'année sortante et font des projets pour l'avenir", a déclaré le dirigeant russe dans un communiqué.