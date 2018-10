« Toda Raba » veut dire « Merci beaucoup » en hébreu. C’est le mot le plus souvent utilisé par les israéliens pour remercier la célébrissime Ambassadrice des Etats-Unis, Nikky Haley. Les médias israéliens souhaitent la revoir comme Présidente des Etats-Unis.

Selon (1) : « L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies a salué l’ambassadrice américaine sortante dans un article spécial pour Israel Hayom: « Grâce à Nikky Haley, la terreur de l’Iran et du Hamas et les mensonges des Palestiniens ont été révélés ».

« Depuis de nombreuses années, nous nous sommes habitués à considérer l’ONU comme une institution truffée de mensonges, de distorsions et de demi-vérités disséminées par les pays arabes et nos ennemis du monde, mais l’arrivée de l’Ambassadeur Hailey a créé une nouvelle ère dans les couloirs de l’organisation.

L’Ambassadrice Haley n’a pas peur de faire partie de la minorité, d’être critiquée et de prendre position dans un seul but: révéler la vérité. Le changement que Haley a apporté au Conseil de sécurité contre les propositions de condamner Israël, par la cessation du soutien automatique aux initiatives unilatérales d’Abou Mazen et l’appel clair à reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël, faisait partie de ses actions vigoureuses en faveur de l’État d’Israël.Lire la suite sur israelvalley.com