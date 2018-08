Mossad et Shin Bet. Un plan prévoit l’augmentation du budget.

Le Premier ministre a présenté mercredi au cabinet restreint son plan concernant la Défense nationale qu’il a élaboré depuis deux ans. Il ne s’agit que d’une première séance sur les nombreuses qui seront consacrée à ce dossier dans les mois et les années à venir. Binyamin Netanyahou a d’abord exposé les défis militaires auxquels sera confronté Israël durant la décennie à venir, il a ensuite expliqué comment il voit l’évolution de Tsahal et des différents services de sécurité pour se mesurer à ces menaces et a défini les principes directeurs de la politique sécuritaire d’Israël.Lire la suite sur israelvalley.com