Moshe Kahlon: “Nous savions que la trêve avec Gaza serait impopulaire”

FILE – In this Wednesday, March 18, 2015 file photo, Moshe Kahlon, Kulanu party leader, greets his supporters in the city of Tel Aviv, Israel. AP Photo/Tsafrir Abayov, File

Le ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, a déclaré samedi que le gouvernement savait pertinemment que la trêve conclue avec le Hamas à Gaza, n’obtiendrait pas le soutien populaire mais que les responsables de la sécurité ont unanimement estimé qu’il s’agissait d’une solution opportune, alors que l’Etat hébreu a été visé par plus de 500 roquettes en 48h la semaine dernière.Lire la suite sur jforum.fr