Moshé Feiglin à la croisée des chemins

Après avoir assuré qu’il se maintiendrait coûte que coûte dans la course, Moshé Feiglin, fondateur et président du parti Zehout pourrait finalement renoncer, après une nouvelle entrevue avec le Premier ministre mercredi. Binyamin Netanyahou jette toutes ses forces dans la bataille afin de convaincre les partis Zehout et Otsma Yehoudit de se retirer de la campagne électorale afin de ne pas gaspiller inutilement des voix de droite dans ce scrutin qui s’annonce extrêmement serré et décisif.Lire la suite sur lphinfo.com