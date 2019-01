Moscou : si les Etats-Unis partent, l’Iran aussi

Le retrait iranien de Syrie n’est pas décisif tant que les Américains ne se seront pas retirés. C’est le message que deux hauts responsables russes devaient transmettre au Premier ministre Binyamin Netanyahou à Jérusalem le mardi 29 janvier.

Le message du président Vladimir Poutine a été porté à Jérusalem par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin, et par l’envoyé spécial du président en Syrie, Alexander Lavrentiev. Alors que Moscou a décrit leur mission dans le cadre d’un effort conjoint russo-israélien visant à trouver des solutions communes aux problèmes politiques et militaires qui se posent en Syrie, leurs hôtes israéliens ont compris que Netanyahu était appelé à user de son influence auprès du président américain Donald Trump et de ses conseillers à la Maison BlancheLire la suite sur jforum.fr