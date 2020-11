e :

La technologie russe a pris du retard par rapport à l’Occident, et surtout aux Israéliens, dans ce domaine. La famille de missiles israéliens SPIKE possède des capacités qui font cependant défaut aux Russes et qui comprend les profils d’attaque « fire and forget » et « top », qui permettent au SPIKE de frapper les chars ennemis au niveau le plus vulnérable.Lire la suite sur jforum.fr