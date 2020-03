Moovit, l’application israélienne utilisée dans 100 pays

L’application israélienne Moovit, qui permet de planifier ses déplacements dans les transports publics, continue à faire des adeptes : elle est dorénavant utilisée dans quelque 100 pays.

L’application, qui a été commercialisée en 2011, planifie les trajets dans les zones urbaines en recensant tous les moyens de transport disponibles. D’après ses créateurs, Moovit est utilisée par 720 millions de personnes dans plus de 3 100 villes sur les six continents. Pour le calcul des trajets, l’application utilise jusqu’à 6 milliards de points de données anonymes, constituant ainsi la plus grande base de données de transport au monde.

En plus de la fonction principale de l’application, l’entreprise offre aux municipalités, aux services de micro-transit et à des sociétés comme Uber et Microsoft des analyses qui permettent d’optimiser les déplacements pour les riverains et les salariés. « La mobilité urbaine est vitale pour le travail, la santé et la formation, c’est pourquoi nous sommes fiers d’avoir, en quelques années seulement, rendu notre service accessible à des millions d’utilisateurs dans 100 pays différents. Nous les aidons efficacement à se rendre facilement d’un point A à un point B » a expliqué Nir Erez, le fondateur et PDG de Moovit.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse