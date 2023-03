Moody’s et Fitch, agence de notation, donnent leur avis sur l’économie d’Israël.

NOTATION MOODY’S. L’agence internationale de notation de crédit, Moody’s, a mis en garde en Israël contre les retombées éventuelles de la réforme judiciaire si elle venait à passer.

»Les réformes proposées sont susceptibles d’affaiblir les institutions et d’influencer négativement le profil de crédit de l’Etat », a estimé l’agence. »Sur le plus long terme, les changements dans le système judiciaire peuvent nuire au fort potentiel de croissance économique d’Israël et augmenter les risques géopolitiques. Lire la suite sur israelvalley.com