Montée record de Juifs sur le Mont du Temple

Depuis le début de la fête de Souccot, plus de 1500 Juifs sont montés sur l’Esplanade du Temple, soit une hausse de 50% par rapport à la même période l’an passé. La police renforcée en effectifs encadre les visiteurs qui se rendent par petits groupes sur le lieu le plus sacré du peuple juif. Une fois sur place, les visiteurs sont accueillis par les organisations pour le mont du Temple avec nourriture et boissons sous une soucca. Ils leur expliquent également les endroits où ils peuvent se rendre ou non, selon la halakha. L’Esplanade du Temple sera ouverte jeudi, dimanche (Hoshana Rabba) et lundi (Shemini Atzeret) entre 7h30 et 14h30.Lire la suite sur lphinfo.com