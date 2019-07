Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Selon le classement Global Fire Power (GFP), l’armée égyptienne vient de surpasser les États-Unis, la Turquie et Israël dans les forces de défense aérienne et les missiles avec 1 100 projecteurs de roquettes et elle devient ainsi la cinquième puissance mondiale dans le domaine des engins porteurs de balistique.Lire la suite sur israelvalley.com