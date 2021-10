Mont du Temple : décision consternante du commandant de la police de Jérusalem

Le commandant de la Police de Jérusalem, Doron Tourdjeman a émis un ordre d’éloignement de trois mois du Mont du Temple pour l’ancien député Yehouda Glick. Ce qui est encore plus scandaleux que la mesure elle-même est la raison invoquée par le commandant de la police : « empêcher une grave atteinte à la sécurité des personnes et de biens ! ». Connaissant la personnalité de Yehouda Glick, cet argument est des plus ridicules et révoltants.Lire la suite sur lphinfo.com