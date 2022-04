Cette fraise de 289 grammes, cultivée en Israël, constitue le nouveau record de la fraise la plus lourde du monde.

Le fruit est si gros qu’on pense voir une étrange fleur rouge : la fraise la plus lourde du monde pèse désormais 289 grammes, a confirmé mi-février le site du livre Guinness des records, à propos de ce monstrueux spécimen de la variété Ilan cultivé en Israël et pesé il y a de ça… un an, le 12 février 2021.Lire la suite sur israelvalley.com