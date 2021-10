Mon fils ne fêtera pas sa Bar-Mitsva comme tout le monde

Elad Atias de Ma’ale Adumim a atteint l’âge de 13 ans. Elad Atias souffre d’épilepsie, de retard et d’autisme. Voici ce que sa mère, Gali Atias, m’a écrit avant Simhat Torah. Par la journaliste Sivan Rahav Méir

« Dès le jour de la naissance d’Elad, j’ai rêvé de sa Bar-Mitsva. J’ai rêvé qu’il irait mieux. Peut-être qu’il se rétablirait et qu’il pourrait même monter à la Torah. Pour l’occasion, j’ai dû réviser mon rêve. Il ne fêtera pas de Bar-Mitsva comme tout le monde. Une fois, lors d’une conversation avec les parents d’un autre enfant handicapé, je les entendu dire qu’ils préféraient supprimer le jour de sa Bar-Mitsva du calendrier. Cette phrase m’a accompagnée au fil des ans, et nous avons décidé que pour nous, la Bar-Mitsva serait un jour de fête et porterait en lui un message fort.

La question n’était pas de savoir s’il fallait célébrer la Bar-Mitsva mais comment la célébrer. Après tout, Elad est tellement connecté au Shabbat, à la Torah, aux chants et à la tradition. Elad nous a beaucoup appris dans ce voyage, un voyage de 13 ans. Il est le meilleur professeur que nous puissions demander dans la vie.

Donc s’il ne peut pas monter à la Torah, la Torah ira à lui.

Nous avons décidé d’écrire un sefer Torah en l’honneur de l’événement et d’organiser une cérémonie de fête pour l’inauguration de ce sefer Torah, le jour de sa Bar-Mitsva. Elad ne peut pas prier avec des mots, mais sa prière du cœur transperce les portes du ciel, et c’est ce que nous avons ressenti alors.

Ce fut une cérémonie pleine de signification et joyeuse, avec le personnel éducatif et médical qui a accompagné et qui accompagne Elad, avec la famille élargie apportant son support toujours et avec d’autres enfants spéciaux, comme lui. Ceci nous a permis de nous souvenir que chacun, peut importe qui il est et ce qu’il est, a sa propre lettre dans la Torah, son lien particulier avec la Thora et sa part dans la Thora.