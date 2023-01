Mon cher Etat d’Israël, ce qui m’importe et me préoccupe

Le Bitouah Leumi a publié ce mois-ci, 01/2023 : son rapport sur la pauvreté et les inégalités de revenus pour 2021… un rapport affligeant pour l’Etat juif !! Par Rony Akrich.

Mon cher Etat d’Israël…

Que m’importe tes richesses industrielles, si nos enfants ne mangent pas à leur faim.

Que m’importe tes forces de frappe militaire, si nos enfants ne trouvent rien dans leur assiette.

Que m’importe ton génie technologique, si nos enfants restent le ventre creux.

Que m’importe tes conquêtes, si nos enfants taisent leur famine.

Que m’importe ton indépendance, si une fraction de mon peuple souffre la misère.

Que m’importe ta souveraineté, si une fraction de mon peuple endure la disette.

Que m’importe tes fanfaronnades économiques, si une fraction de mon peuple est sous le joug de la pauvreté.

Que m’importe tes forfanteries financières, si une fraction de mon peuple courbe l’échine, car misérable.

Que m’importe ta figure ostentatrice aux yeux du monde, si une fraction de mon peuple est défigurée par l’indigence.

Que m’importe tes déclarations d’intention, si le mal se propage année après année et charrie de plus en plus de familles, d’enfants vers manques et besoins des plus primaires !

Ce qui m’importe cher Etat d’Israël

Ce qui m’importe est de savoir chaque enfant protégé.

Ce qui m’importe est de savoir chaque enfant rassasié.

Ce qui m’importe est de savoir chaque enfant célébré.

Ce qui me préoccupe est mon peuple sans exception aucune.

Ce qui me préoccupe est la justice sociale pour tous.

Ce qui me préoccupe est l’implication responsable des pouvoirs.

Ce qui me réjouis est une nation juste et droite.

Ce qui me réjouis est une nation d’amour et d’équité.

Ce qui me réjouis est une nation brulante de valeurs et de vertus.

Le plus important c’est vous, c’est moi, c’est nous, voici l’alpha et l’oméga de l’univers et de l’existence !