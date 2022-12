Moment d’histoire à Kiel (Allemagne) avec la Hanoukia de la Shoah

Des millions de personnes connaissent cette célèbre image de la menorah placée près de la fenêtre à Kiel, en Allemagne, avec un drapeau à croix gammée flottant à l’extérieur. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir

Cette année, un autre chapitre a été écrit dans l’histoire de cette menorah. « Je mappelle Nava Gila. Je suis la petite-fille de Rabbi Akiva Baruch et de Rachel Posner. C’était leur menorah. La menorah a immigré en Israël avec eux, est devenue un symbole, et notre famille l’a prêtée à Yad Vashem. Chaque année à Hanouka, nous la sortons et y allumons les bougies. Mais cette année nous avons reçu une invitation inhabituelle. Il fas’agissait de se rendre dans la ville de Kiel, et d’allumer la Hanoukia avec le président allemand .

La Hanoukia face au drapeau nazi à Kiel pendant la seconde guerre mondiale

Nous n’avons jamais mis les pieds sur le sol allemand. Mais nous avons discuté, hésité et finalement décidé que c’était important, que c’était un message éducatif pour le monde entier. Nous venons de terminer cette cérémonie si émouvante , et nous ne réalisons toujours pas l’ampleur de cette évènement.

Le drapeau nazi a été vaincu

Sur la photo ci-dessus, vous voyez mon frère, Yehuda Mansbach, allumer la menorah de ses grands-parents, avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et sa femme debout à côté de lui. Le président allemand a déclaré lors de la cérémonie qu’après les crimes contre l’humanité commis sur cette terre, il se reconnaît le droit d’accueillir les descendants des survivants de la Shoah, et d’allumer une lumière contre l’antisémitisme.

La ville de Kiel regorge de photos de la Menorah. Aussi, tout le monde ici est ravi qu’elle soit revenue dans la ville. De là, nous avons interviewés par le New York Times, le Guardian et bien d’autres, et nous réalisons que cette histoire est plus grande que nous.

En 1931, ma grand-mère a écrit de sa propre main sur la célèbre image : « Le drapeau nazi dit : Yehuda , meurs. La bougie répond : Yehoudah reviendra éternellement. Ainsi, le drapeau nazi, lui a échoué et a été vaincu, et la lumière de la bougie continue victorieusement . Ma grand-mère avait bien raison!