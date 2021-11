Mode d’emploi : Entrée des touristes en Israël

Un tournant décisif dans la pandémie de corona. A partir du 1er novembre, les touristes individuels peuvent entrer en Israël, sous certaines conditions.

C’est le moment que tant de voyageurs – et l’industrie du tourisme d’Israël – attendent depuis que la pandémie a interdit une grande partie des voyages à l’étranger via l’aéroport international Ben Gourion en mars 2020. Mode d’emploi.

À compter du 1er novembre, Israël rouvre ses portes aux voyageurs individuels de tous les pays. Nul besoin d’obtenir un permis d’entrée. Seul un test PCR négatif effectué jusqu’à 72 heures avant le départ et une déclaration de passager entrant en ligne seront réclamés.

Chaque touriste entrant doit également présenter un certificat de vaccination de moins de six mois. Il certifira que le porteur a été vacciné avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, Sinovac ou Sinopharm. Spoutnik V sera reconnu à partir du 15 novembre.

Les voyageurs non vaccinés ou guéris ne peuvent pas entrer en Israël depuis les États-Unis. En revanche, ils peuvent entrer depuis l’Union européenne avec un certificat de guérison numérisé des six derniers mois. Aucun document de ce type n’est actuellement disponible aux États-Unis.

Mode d’emploi: Une quarantaine de 12 heures seulement

Les voyageurs entrants n’auront plus à se soumettre à un test sérologique pour obtenir une sortie anticipée de quarantaine. Ainsi, ils passeront un test PCR à leur arrivée à l’aéroport. Ensuite, ils pourront quitter la quarantaine dès réception du résultat négatif. Normalement dans les 12 heures.

Jusqu’à présent, les touristes individuels ne pouvaient entrer en Israël que sous certaines conditions. Ils devait présenter une autorisation spéciale. Aussi, les restrictions de voyage de groupe ont été assouplies ces derniers mois.

Pour comprendre l’impact du ralentissement du tourisme, il y a eu en septembre 2020 15 100 entrées de touristes contre 405 000 en septembre 2019. De janvier à septembre 2021, il y a eu 243 500 entrées de touristes en Israël, contre 782 700 pour la période correspondante en 2020. Enfin, avant la pandémie, un record 4,55 millions de touristes sont arrivés en Israël en 2019.

Pour plus de détails sur le mode d’emploi et les mises à jour, consultez les sites Web du ministère de la Santé et de l’Autorité de la population et de l’immigration.