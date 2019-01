Mobileye, tête de pont d’Israël sur le marché chinois de l’automobile connectée.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Mobileye qui fabrique des technologies d’aide à la conduite, développe ses activités en Chine avec deux nouveaux partenariats, ouvrant ainsi la voie à d’autres entreprises e israéliennes plus petites, qui pourraient bénéficier des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Mobileye a signé un protocole d’accord avec Great Wall Motors pour intégrer des systèmes avancés d’assistance à la conduite dans une gamme de véhicules au cours des trois à cinq prochaines années et pour développer des systèmes autonomes plus avancés pour la Chine. Un deuxième partenariat avec Beijing Public Transport Corp et Beijing Beytai vise à rendre les transports publics autonomes.Lire la suite sur israelvalley.com