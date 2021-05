Mission zéro accident de la route pour cette start-up israélienne

NEXAR, une start-up israélienne allergique aux accidents de la route !

Eviter l’accident ! Lorsque l’on sait que les accidents de la route ont fait plus de morts que les guerres successives, on se dit qu’il était temps qu’un tel projet existe… Même si, comme le plus souvent, cela demande un investissement de taille, à savoir « 30 millions de dollars dans un cycle de financement de série B »*

Fondé il y a à peine quatre ans et demi en Israël, NEXAR, c’est d’abord un concept nouveau soutenu par quelques conducteurs désireux de transformer leur téléphone en une caméra intelligente capable d’analyser les difficultés d’une route, mais aussi de reconnaître les mauvais conducteurs, d’utiliser l’apprentissage automatique et la vision par ordinateur pour interpréter la direction, la vitesse et l’accélération de chaque voiture afin de prévoir les incidents potentiels ou même être l’œil qui puisse enregistrer l’accident si impossible à éviter !

Un seul but à atteindre : Notre start-up vient d’annoncer qu’elle « poursuivrait sa mission de zéro accident de voiture » en élargissant son réseau de véhicules à véhicules (V2V) en travaillant avec les assureurs, les villes, les constructeurs automobiles et les compagnies d’assurance.

Petit à petit l’oiseau fait son nid :

Ainsi les plus gros marchés de NEXAR sont à New York , ( où il est utilisé par plus de 10% des chauffeurs de covoiturage de la ville) mais aussi San Francisco, Tel Aviv et Las Vegas.

« Notre objectif principal a toujours été d’utiliser des systèmes basés sur l’intelligence artificielle pour rendre la conduite plus intelligente et plus sûre, et nous sommes enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent pour éliminer les collisions sur les routes » explique Eran Shir, co-fondateur avec Bruno Fernandez Ruiz de NEXAR.

Ceci étant, partant du principe que l’expérience est un plus à ne pas négliger, ce responsable de Nexar a révélé qu’il avait fait appel à un ancien dirigeant de Disney, Yoad Shraybom, pour rejoindre l’équipe en tant que directeur technique, aux côtés du nouveau directeur des affaires, Marc Gaffan.

Ce qui permet à Eran Shir de conclure :

« Cette nouvelle injection de financement et l’ajout de Yoad et Marc à notre équipe nous permettront de continuer à développer notre réseau et de créer des solutions accessibles et basées sur les données pour aider à faire des collisions de véhicules une chose du passé ».

* mené par Ibex Investors, avec la participation d’Alibaba Innovation Ventures, Mosaic Ventures, Nationwide Assurances, Aleph, Slow Ventures, True Ventures et Tusk Ventures.