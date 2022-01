Mise en chantier de la plus grande tour de Tel-Aviv et d’Israël

La municipalité de Tel-Aviv a approuvé la construction de la tour qui sera construite à côté des trois autres tours du Centre Azrieli à Tel-Aviv. La tour comprendra 91 étages et s’élèvera à une hauteur de 350 mètres.

La municipalité de Tel-Aviv a attribué un permis de construire pour la tour en spirale Azrieli à Tel-Aviv. Elle sera construite à côté des trois tours et du centre commercial du même nom. La construction de la tour devrait être achevée dans 4 ans et comprendra 91 étages. Elle s’élèvera à une hauteur de 350 mètres et est censée être la plus grande tour d’Israël.

La phase d’excavation est actuellement en cours d’achèvement. Dans les prochains mois, les travaux commenceront sur la construction des sous-sols et la construction en surface. La superficie de la tour comprend 150 000 mètres carrés, soit la superficie totale des trois tours Azrieli déjà existantes. La tour aura 6 niveaux de parking souterrain ainsi qu’ un autre étage commercial. Il sera par ailleurs directement connecté à la station King Saul de la ligne rouge du métro léger en construction.

Au-dessus du sol, la tour comprendra des étages commerciaux à sa base, des étages de bureaux jusqu’à la moitié de la tour. Au-dessus se situeront des étages résidentiels à louer comprenant 171 unités de logement. Au sommet, on y trouvera un hôtel d’environ 250 chambres. C’est aux étages 90-91, un bar-restaurant en plein air seront installés, avec une vue à 360 degrés. Il sera possible de regarder vers l’est jusqu’à Jérusalem.

La plus haute tour en spirale, telle une coquille d’escargot

KPF, concepteurs de la tour, a conçu 6 des 10 plus hauts gratte-ciel du monde, en collaboration avec l’architecte local Moshe Tzur. Ce dernier a créé un design qui complète le centre Azrieli. Selon l’entreprise, la conception de la tour en spirale s’inspire des torsions qui caractérisent une coquille d’escargot et essaie de tracer leur forme naturelle.

Dans le cadre du projet, les développeurs sont également tenus de moderniser l’espace urbain entourant le centre Azrieli à Tel Aviv. En outre, l’ensemble sera construit pour le public de larges traversées pratiques pour le passage du public entre le tramway et le rail lourd. Les trottoirs qui enveloppent le projet seront élargis au profit de pistes cyclables et de pergolas ombragées. Une large promenade sera aménagée au profit des piétons et des cyclistes du côté ouest des voies d’Ayalon . Enfin, un parking vélo sera aménagé au profit du public avec 400 places de stationnement gratuites.