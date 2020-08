Miri Reguev : la souveraineté par les infrastructures

La ministre des Transports Miri Reguev a reçu mardi à Tel-Aviv des dirigeants du conseil des localités juives de Judée-Samarie. La teneur de la réunion a porté sur la nécessité de développer les infrastructures routières et le dispositif des transports en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain afin de renforcer la présence juive dans ces régions. En clair, appliquer la souveraineté au moyen des infrastructures. Les dirigeants de Judée-Samarie ont attiré l’attention de la ministre sur l’écart qui se creuse au fur et à mesure des années entre le niveau des infrastructures routières en Judée-Samarie et dans le reste d’Israël.Lire la suite sur lphinfo.com