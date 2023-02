Miracle ? L’hydrogel « made in Israël » qui répare les os

Espoir pour les patients qui souffrent de lésions osseuses graves. Le Prof. Lihi Adler-Abramovich et le Dr. Michal Halperin-Sternfeld, de l’École de médecine dentaire de l’Université de Tel-Aviv, en collaboration avec le Prof. Yitzhak Binderman, et les Dr. Rachel Sarig et Moran Aviv, ont développé un hydrogel spécial qui permet de reconstituer des fragments d’os manquant en favorisant la régénération des tissus. La nouvelle méthode aura des applications cliniques importantes dans les domaines de l’orthopédie et de la dentisterie.

Régénérer les os ?! L’étude révolutionnaire, à laquelle ont également participé des chercheurs de l’Université Ann Arbor au Michigan, a été publiée dans la revue Journal of Clinical Periodontology.

« Dans le cas d’un petit défaut de l’os, par exemple lors d’une fracture, notre corps sait comment régénérer le tissu osseux. Le problème commence lorsque les lésions sont sérieuses » explique le Prof. Adler-Abramovich. « Chez de nombreux patients qui ont subi l’ablation d’une tumeur cancéreuse, un traumatisme important, une extraction dentaire, ou qui souffrent d’une maladie des gencives ou d’une inflammation autour d’implants dentaires, l’os n’est pas en mesure de se régénérer naturellement.

Nous avons développé un hydrogel synthétique. Il imite les substances naturelles de la matrice extracellulaire du tissu osseux, parvient à encourager sa croissance. Il réussit en fait à activer le système immunitaire afin qu’il encourage le processus de guérison ».

Sur la photo, de gauche à droite: Le Prof. Lihi Adler-Abramovich, le Dr. Rachel sarig, le Prof. Yitzhak Binderman et le Dr. Michal Halperin-Sternfeld (Crédit: Université de Tel-Aviv)

Une reconstitution complète des os

La matrice extracellulaire est le matériau qui entoure nos cellules et leur fournit un support structurel. Chaque tissu de notre corps possède une matrice extracellulaire qui lui est propre avec des propriétés mécaniques différentes.

« La matrice extracellulaire du tissu osseux est évidemment très rigide » explique le Prof. Adler-Abramovich. « L’hydrogel que nous avons mis au point imite cette structure particulière de la matrice extra-cellulaire du tissu osseux, ainsi que sa composition chimique. Au niveau nanométrique, le gel permet aux cellules d’adhérer aux fibres osseuses, d’être soutenues par elles et de recevoir tous leurs signaux mécaniques.

Dans un premier temps, nous avons cultivé des cellules en 3D pour tester les propriétés du gel. Puis, dans un deuxième temps, nous avons expérimenté l’effet du gel sur des souris de laboratoire. Elles souffraient d’une lésion osseuse grave, ne pouvant guérir naturellement. Nous avons suivi ces animaux pendant deux mois, au moyen entre autres d’un micro scanner. Nous avons pu constater la reconstitution complète des os, c’est-à-dire la fermeture du trou, la restauration de l’épaisseur osseuse d’origine et même une régénérescence des vaisseaux sanguins ».

Une guérison plus rapide, plus sûre et plus simple

« Lorsque nous perdons des dents à cause d’une dégénérescence généralisée ou d’une infection bactérienne, le traitement standard est la pose d’implants dentaires. Le problème est que nous avons besoin d’une surface osseuse suffisante pour ancrer l’implant. Si ce n’est pas le cas, la solution généralement employée est de transplanter un morceau d’os provenant d’une autre partie du corps. Il s’agit bien sûr d’une procédure médicale complexe et longue.

Mais l’alternative, qui est d’employer des substituts osseux provenant d’un autre être humain ou d’un animal, qui peut provoquer une réaction immunitaire indésirable. J’espère que l’hydrogel que nous avons développé permettra, dans l’avenir, une guérison plus rapide, plus sûre et plus simple des os », conclut le Prof. Adler-Abramovich.

La technologie a été testée avec beaucoup de succès sur des souris qui ont subi une perte osseuse et les chercheurs devraient maintenant passer à des essais cliniques sur des humains.

SOURCE : Site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv