Miracle filmé à Gaza, il retrouve l’usage de ses jambes

On ne compte plus les mises en scènes pour journalistes à Gaza, toujours à l’affût de la meilleure image du David palestinien contre le Goliath israélien. Le miracle ci-dessous a été filmé par les gazaouis eux-mêmes.

La « marche du retour » orchestrée par le Hamas est censée faire le plus grand nombre de victimes parmi les participants gazaouis qui tentent de franchir la clôture de sécurité qui les sépare du territoire israélien. Nombreuses sont les consignes qui ont été données afin de capter l’attention des caméras. L’une d’entre elles est de se présenter en position de faiblesse face aux soldats de Tsahal.

Pour ce gazaouis qui circule à l’aide de béquilles, la supercherie n’aura pas duré très longtemps.

A miracle in Gaza. The man with the crutches suddenly started running pic.twitter.com/53l5bb3zV1

— Yanki יענקי פרבר (@Farberyanki) 14 mai 2018