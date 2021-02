Ministère de la Santé : le vaccin est efficace à presque 100%

Le ministère de la Santé a publié les résultats d’une étude réalisée sur l’efficacité des vaccins développés par la firme Pfizer. Il s’avère que quinze jours après l’administration de la second dose, l’efficacité du vaccin atteint en moyenne 98% quant à l’apparition de la maladie et à la mortalité. Et pour les rares personnes qui ont été atteintes malgré le vaccin, les symptômes ont été très légers dans 99,2% des cas. Lire la suite sur lphinfo.com