Les mini-ambulances font leur apparition en Israël

Vous les avez peut-être déjà aperçu : les mini-ambulances israéliennes sont déjà sur le terrain pour sauver des vie, le plus rapidement possible.

Depuis peu, les services mobiles d’urgence des secouristes israéliens du Magen David Adom (MDA) ou de « United Hatzalah » utilisent des ambulances révolutionnaires. Ces modèles électriques sont nettement plus légers et plus petits que les véhicules traditionnels. De plus, ils sont conçus de manière à pouvoir escalader des marches. Cela leur permet d’atteindre sans problème des lieux autrement difficiles d’accès.

Certains de ces véhicules, dont le coût unitaire est de 45 000 dollars, ont été offerts par des donateurs. Ils desservent différentes villes israéliennes et peuvent également être conduits par des bénévoles handicapés. Ces véhicules électriques, dotés de kits de premier secours et de sirènes, seront utilisés par les bénévoles qui ont été formés aux soins médicaux. Ils seront utilisés principalement dans des villes comme Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Akko. Dans ces agglomérations il existe de nombreuses rues et ruelles particulièrement étroites.

Réagir rapidement

Pour le directeur général de MDA Eli Bin, « ces douzaines de véhicules électriques acquis après un long processus global d’inspection amélioreront le temps de réponse des services. Ces mini-ambulances sauveront des vies et constitueront une nouvelle étape importante d’innovation ».

Bin a ajouté que les mini-ambulances « serviront aussi à sécuriser les grands rassemblements publics. Un véhicule de taille ne peut se déplacer sans mettre l’assistance en péril ». Une réponse qui était attendue par les secouristes en pareille circonstance. De nombreux pays souhaitent désormais envoyer des observateurs pour évaluer les avantages de ces nouvelles ambulances-naines.