Mike Pompeo avertit la Cour pénale internationale

Le secrétaire d’Etat américain a lancé un avertissement à la Cour pénale internationale de la Haye quant à une enquête et des poursuites pénales contre Israël. Il a déclaré que la CPI n’avait aucune compétence à se saisir de la situation en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza ou dans la partie orientale de Jérusalem. « La Cour pénale internationale est devenue un organe politique et plus une institution judiciaire » a dit le chef de la diplomatie américaine.Lire la suite sur lphinfo.com