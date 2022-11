Microplastiques toxiques : Quelles sont les plages d’Israël les plus polluées ?

Dans une nouvelle étude inquiétante, des chercheurs ont découvert que le littoral israélien est contaminé par plus de deux tonnes de microplastiques toxiques. Il s’avère que les plages de Tel Aviv et Hadera sont les plus polluées.

A la recherche de microplastiques toxiques. sur les plages israéliennes. L’étude, qui a été menée par l’Université de Tel Aviv en collaboration avec le Centre de recherche sur la mer Méditerranée d’Israël, s’est déroulée au cours de l’année 2021. Des échantillons de sable ont été prélevés dans six zones le long de la côte. Les sites concernés sont : Ashkelon, Rishon LeZion, Tel Aviv, Hadera, Dor Beach et Haïfa.

Les échantillons ont subi un comptage de particules, des mesures de masse, une analyse d’image et une analyse chimique. Objectif, identifier le polymère dont le plastique était constitué, ainsi que les éléments adsorbés sur les particules de microplastique.

« Il était intéressant de voir que les plastiques d’origine terrestre, tels que les emballages alimentaires, étaient plus dominants que les plastiques d’origine marine tels que les filets de pêche », a déclaré le doctorant Andrey Ethan Rubin, qui a dirigé l’étude avec l’étudiant à la maîtrise Limor Omeysi, tous deux de le laboratoire d’Ines Zucker de la Faculté d’ingénierie Fleischman et de la Porter School of the Environment and Earth Sciences. « Cela indique la nécessité d’une meilleure réglementation des déchets côtiers », a-t-elle ajouté.

Les microplastiques mettent des centaines voire des milliers d’années à se décomposer

Les microplastiques mettent des centaines voire des milliers d’années à se décomposer. Ils font des ravages dans l’environnement et sont souvent consommés par les animaux marins, eux-mêmes consommés par l’homme.

Ils ont été trouvés dans des organismes marins allant du plancton aux baleines et ont été retrouvés dans l’eau potable. Plus tôt cette année, Rubin et Zucker ont publié des recherches qui ont montré que les microplastiques dans l’océan peuvent se lier à des produits chimiques nocifs. De quoi les rendre encore plus toxiques .

Les nouveaux résultats de la recherche, publiés dans la revue scientifique Marine Pollution Bulletin , montrent que le niveau de contamination sur les plages de Tel Aviv et Hadera était quatre fois pire que sur les plages testées à Rishon LeZion et Dor. Ces deux dernières ont la plus faible concentration de particules microplastiques. .

Les chercheurs pensent que le niveau élevé de pollution sur les plages de Tel Aviv et Hadera est dû au fait que les deux sont situés à proximité des estuaires des cours d’eau – le Yarkon à Tel Aviv et le Nahal Alexander à Hadera. Ainsi, ces cours d’eau transportent des particules microplastiques dans la mer, intensifiant la contamination sur la plage.

Par exemple, les chercheurs disent que Nahal Alexander récupère le lixiviat des eaux usées non traitées de Cisjordanie. Il en va de même pour les déchets des zones agricoles et industrielles situées près des lits des rivières. Enfin, les microplastiques s’accumulent dans la rivière Yarkon depuis les centres industriels de Tel-Aviv.

Malgré le nettoyage

Cependant, même dans la réserve naturelle de Hof Dor, qui est fréquemment nettoyée, une quantité considérable de particules de microplastiques a été trouvée.

« Nos recherches révèlent que le littoral israélien contient probablement plus de deux tonnes de déchets microplastiques », déclare Rubin.

« Les conditions environnementales décomposent lentement ce plastique en particules encore plus petites. Aussi, plus les particules de plastique sont petites, plus il est difficile de les éliminer de l’environnement. Et bien sur, plus elles sont dangereuses pour l’environnement et pour notre santé. Les particules microplastiques qui dérivent dans la mer sont avalées par les poissons. Leurs restes finissent par atteindre les humains.

Zucker a ajouté : « Il semblerait que l’exposition aux déchets microplastiques soit inévitable. Nous travaillons à évaluer les impacts environnementaux et sanitaires qui peuvent survenir compte tenu de la prévalence et des concentrations élevées des particules que nous avons trouvées. Des mesures réglementaires sont nécessaires afin de réduire la contribution d’Israël à la pollution microplastique en Méditerranée.

