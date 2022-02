Michel Drucker s’est un jour écrié : “Am Israël Haï”!

Ce fut en Israël et Michel Drucker était apparemment attendu. C’était en juin 2018. Salle comble pour Michel Drucker au Beit Hahayal de Tel-Aviv. Ses petites confidences ont touché le public venu le célébrer.

L’indémodable animateur du paysage audiovisuel français s’tait enfin décidé à se produire en Israël. C’était en 2018. Michel Drucker qui depuis quelques années évoque volontiers ses origines et son histoire familiale s’est (un peu) lâché sur scène. Avec modération, fidèle à son image de sportif invétéré.

Drucker raconte et raconte encore ses rencontres. Deux heures de spectacle et d’anecdotes sur Léon Zitrone, Belmondo, Delon, Romy Schneider… Bien sûr, Gainsbourg et Witney Houston. Il connait si bien ses personnages qu’il les imite parfois. Comme pour Johnny, Depardieu, Chirac ou Lucchini.

Les confidences de Michel Drucker à Tel-Aviv

Devant les 1 000 personnes qui avaient fait le déplacement, il a évoqué sa visite israélienne. « Heureux de rencontrer ses nombreux et fidèles téléspectateurs israéliens ». Michel Drucker fait allusion aux membres de sa famille qui vivent en Israël. Il s’est souvenu de la création de l’Etat et des portraits de David Ben Gourion et de Golda Meïr que possédaient ses parents

Drucker, dont le père Abraham fut arrêté par la police française en 1942 (libéré en 44) se rendra au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Ariel Kandel, le directeur de l’association Qualita lui servira de guide.

Autre confidence de l’animateur au cours de son one man show: sa passion pour l’aéronautique l’amènera à visiter une base de l’armée de l’air israélienne. Il discutera avec les pilotes de Tsahal qu’il juge « brillants ».

Ducker est heureux. Ému d’être en Israël. Il ponctue à deux reprises les salves d’applaudissements par un « Toda raba » (merci beaucoup). Et puis ce final inattendu. « Am Israël Haï », lance t-il (le peuple d’Israël est vivant). Il suffisait de venir…pour le constater.