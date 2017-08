Michal Halimi, enceinte, assassinée par son petit ami, un Arabe de Naplouse

Mohammed Harouf, un palestinien de Naplouse, a avoué avoir battu à mort sa petite amie Michal Halimi, enceinte de huit mois et âgée de 29 ans qui vivait dans la région de Binyamin. Son corps a été retrouvé il y a deux semaines à Holon.

Michal Halimi, une Juive Israélienne et Mohammed Harouf un Arabe palestinien de Naplouse avaient une relation, et le jour où elle a disparu, il se sont rencontrés près de Holon, où le meurtre a apparemment eu lieu. Sur leurs comptes Facebook, ils avaient partagé des photos et avaient déclaré leur intention de se fiancer.

