Michael Oren: « Le but des Palestiniens est de rayer Israël de la carte »

Suite à l’approbation de la loi sur la nationalité, l’Autorité palestinienne s’est empressée de la condamner mais elle n’en est pas restée là, elle a aussi demandé l’expulsion d’Israël des Nations Unies. Michael Oren, ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis puis vice-ministre israélien et député du parti de centre gauche Koulanou n’a pu retenir son exaspération, il a lancé: « Même sans la loi sur la nationalité, le but des Palestiniens était et reste toujours le même: rayer Israël de la carte »….. Lire la suite sur tel-avivre.com