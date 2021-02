Michael Douglas raconte son expérience face à un antisémite

La star hollywoodienne se confesse sur ses liens de plus en plus forts avec la foi de son père, et sur la confrontation de son fils avec la haine du Juif. Michael Douglas, deux Academy Award et quatre fois vainqueur des Golden Globes Award, s’est ouvert dans un éditorial au sujet de son processus de rapprochement croissant au judaïsme, et a raconté une altercation entre son fils et un antisémite.

Dans l’éditorial, publié il y a quelques années dans le « Los Angeles Times » et intitulé « Michael Douglas découvre son judaïsme et fait face à l’antisémitisme », l’acteur rapporte que lors d’un séjour dans un hôtel en Europe du Sud, durant des vacances en famille, son fils Dylan est retourné à la chambre d’hôtel, dépité, profondément offensé. Un homme à la piscine venait de lui lancer des insultes antisémites. » « Tout à coup, j’ai eu une prise de conscience terrible de ce qui a provoqué l’indignation de l’homme : Dylan portait une étoile de David ».

L’acteur est allé à la piscine et a retrouvé l’homme qui avait insulté son fils. « Nous avons parlé. Ce n’était pas une discussion agréable, car j’étais très en colère. Ensuite, je me suis assis avec mon fils et lui ai dit : Dylan, tu viens d’avoir un avant-goût de ce qu’est l’antisémitisme. »

Né de père juif

« Mon père, Kirk Douglas, né Issur Danielovitch, est juif. Ma mère, Diana, ne l’est pas. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse formelle de l’un d’eux. Quant aux deux enfants que j’ai eus avec Catherine Zeta-Jones, ils sont comme moi. Ils ont grandi avec un parent qui est juif et un qui ne l’est pas « , a noté Douglas.

Malgré sa distance avec le judaïsme, il y a plusieurs années, le fils de Douglas Dylan, grâce à ses amis, a développé un lien profond avec le judaïsme. Lorsqu’il a commencé à aller à l’école pour étudier l’hébreu et sa Paracha pour sa bar-mitsva, il a renoué avec la religion de son père. »

« Certains Juifs croient que de ne pas avoir une mère juive fait qu’on n’est pas juif. J’ai appris à la dure que ceux qui nous détestent ne font pas ces distinctions subtiles, » a-t-il ajouté. L’acteur a rappelé comment la confrontation de son fils avec l’antisémitisme lui rappelait sa propre première rencontre avec la haine du Juif au lycée, quand un de ses amis lui a dit « Michael, tous les Juifs trichent en affaires. »

Michael Douglas : « L’antisémitisme, une maladie qui sommeille »

« Avec le peu de connaissances que j’avais de ce que cela signifiait d’être un Juif, j’ai défendu avec passion le peuple juif », a rappelé Douglas. « Maintenant, un demi-siècle plus tard, je dois défendre mon fils. L’antisémitisme, j’ai l’ai vu, c’est comme une maladie qui sommeille, et se déclenche dès que la politique lui en donne l’occasion. »

Il y a trois raisons pour la récente résurgence de l’antisémitisme selon l’acteur, l’une étant que l’économie mondiale est mauvaise et que les Juifs sont historiquement ciblés comme un bouc émissaire dans de telles situations. Une autre raison est la « haine irrationnelle et déplacée d’Israël » qui est utilisée injustement comme pour exciter cette haine. Enfin, il note que « l’Europe est maintenant « la maison » de 30 millions de Musulmans, deux fois la population juive mondiale, ce qui signifie qu’un public extrémiste existe naturellement dans cette population et montre sa détestation des Juifs.

« Mon fils est fort. Il a la chance de vivre dans un pays où l’antisémitisme est rare. Mais maintenant, il a aussi appris les dangers auxquels il doit faire face en tant que Juif. C’est une leçon que je n’ai pas à lui apprendre, une leçon qu’il n’aura, je l’espère, jamais à enseigner à ses enfants », a conclu Douglas.