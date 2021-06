Miami : la communauté juive durement touchée par l’effondrement d’un immeuble

Un pan entier d’un immeuble de onze étages s’est soudainement effondré jeudi au petit matin dans la ville de Surfside au nord de Miami Beach (Floride). On ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans l’immeuble au moment de la catastrophe mais un premier bilan fait déjà était de dix morts, plus de cent-cinquante blessés et plus de quatre-vingt-dix disparus avec tout ce que comprend ce terme. Des dizaines d’appartements ont été partiellement ou totalement détruits.Lire la suite sur lphinfo.com