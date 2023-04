Meyer Habib réélu avec 54%

Le député sortant de la 8e circonscription des Français de l’étranger, Meyer Habib, a été confortablement réélu ce dimanche. Il a obtenu 54% des suffrages exprimés. Sa concurrente, Déborah Abisror De Lieme, a donc recueilli 46% des suffrages exprimés.

Jusqu’à hier (dimanche) et le vote à l’urne c’est cette dernière qui menait la course pour ce second tour après le vote électronique. Les électeurs israéliens ont fait, une fois encore, la différence pour Meyer Habib. Lire la suite sur jforum.fr