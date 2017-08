Météo. Depuis 1937, il n’a jamais fait aussi chaud en Israël.

Transpirer en juillet n’a rien d’extraordinaire en Israël mais le mois de juillet a battu des records de chaleur. Les températures ont atteint des sommets et ce fut le mois de juillet le plus chaud depuis 1937, date à laquelle le service météorologique a officiellement commencé à enregistrer les températures.

A Jérusalem, par exemple, la température la plus élevée enregistrée en journée a été de 32,9° C. A l’échelle du pays, la température en journée a été de 2 à 2,5° C au-dessus des moyennes saisonnières. (LPH)

Mélange de climat méditerranéen pour toute la côte, et de climat désertique dans le désert, la caractéristique dominante est la présence de deux saisons principales :