Messi, Neymar et Mbapé en route vers Israël

Pour la deuxième année consécutive, le match opposant le Champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de la Coupe de France se déroulera en Israël. RDV le dimanche 31 juillet 2022, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

Lionel Messi et les autres sont en route ! Le dimanche 31 juillet, avant le début de la saison de Ligue 1, le PSG, champion de France, le vainqueur de la Coupe de France. Le match se déroulera au Bloomfield Stadium de Tel Aviv en Israël. Ce sera la 2e fois de suite que le Trophée des Champions se disputera dans cette enceinte après un Lille-PSG à guichets fermés l’été dernier. L’évènement est organisé conjointement par la LFP et Sylvain Adams, « philanthrope et homme d’affaires de premier plan » en partenariat avec Comtec Group.

Cette année, le PSG, sacré champion de Ligue 1, va affronter le vainqueur de la Coupe de France. Le FC Nantes de son ancien entraîneur Antoine Kombouaré.

Messi et les plus grands noms

Cela signifie que l’équipe de la ville des lumières devrait arriver en Israël avec ses plus grands noms. Bien sûr Leo Messi, Neymar, Mbape, Sergio Ramos et bien d’autres. Ceux qui ne viendront pas sont Julian Draxler et Giorgini Vinaldom. Leur statut dans l’équipe pour la saison à venir n’est pas clair.

La LFP a souvent fait en sorte d’organiser cet événement loin de France, afin de s’offrir une vitrine internationale. Shenzhen (Chine), Tanger (Maroc) ou encore Montréal (Canada) l’ont tour à tour accueilli ces dernières années.