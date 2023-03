Message optimiste, partagé par IsraëlValley. Ariel Schmidberg. « L’une des forces du pays, sa capacité à se relever rapidement ».

Les immenses manifestations prouvent qu’Israël, la seule véritable démocratie de la région, est une démocratie forte et qu’elle le restera

Permettez-moi d’être optimiste. Alors que la fumée dans les rues d’Israël va lentement commencer à se dissiper et que la fureur orageuse des manifestations de masse va se calmer, il est temps de rappeler, à tous ceux qui en ont douté, qu’Israël est fort, et peut-être même plus fort que jamais. Lire la suite sur israelvalley.com