Mes enfants préfèrent célébrer Halloween que les fêtes juives

Yuval Abramovich est un écrivain, un conférencier et un acteur. Je vous livre ce qu’il a écrit. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Halloween dans une maison juive ? A souccot, j’ai demandé à mes filles de décorer notre soucca. Je leur avais préparé tout le nécessaire : papier coloré, accroches, scotch, ciseaux et même des instructions très sympas. Quand je suis rentré dans la soucca, je n’ai trouvé qu’une seule petite guirlande qui pendait au milieu. « On n’a pas eu la force », ont- t-elles déclaré, alors qu’elles trouvent généralement l’énergie de faire des tas de choses.

Le soir la plus grande me raconte qu’elle organise bientôt une fête d’Halloween chez une amie et que cette année Noël va tomber en fin de semaine, ce qui permettra d’organiser une autre fête. Au même moment, je reçois un message sur le groupe WhatsApp du quartier pour nous demander de mettre de côté des bonbons pour la fête d’Halloween qui approche.

Halloween chez un laïc de Tel-Aviv ?

D’ordinaire, je n’aime pas trop mettre les gens dans des cases, mais si je devais me définir, je dirais que je suis « un Hilo (laïc) de Tel Aviv qui fait kiddoush », pas un juif religieux, mais un juif profondément croyant et attaché à la tradition et aux valeurs de la Torah. Et, je ne peux m’empêcher de ressentir un pincement au cœur lorsqu’il s’agit de célébrer les fêtes des autres religions. Oui, c’est vrai Noël est une fête vraiment cool et lumineuse, mais Hanoukkah est une fête tout aussi cool et lumineuse. Et Tou bi Shvat, Pourim et Pessah aussi. Quand les filles m’ont demandé si nous aussi, on pouvait faire une fête d’Halloween à la maison, j’ai dit non. « Ce ne sont pas nos fêtes et je ne vois pas l’intérêt de les fêter chez nous! ».

Certains me diront que je ne suis pas cool, que je ne suis pas progressiste, ouvert ou éclairé. Peut-être. Mais au fond, j’ai le sentiment que chez nous, on croie toujours que l’herbe est plus verte ailleurs, une attitude qui traduit un sentiment d’infériorité. Comme si nos fêtes n’étaient pas assez bien.

Nous avons l’immense chance d’avoir une colonne vertébrale. J’aimerais vraiment que mes filles en prennent soin et la renforce.

Je me demande par ailleurs s’il y a beaucoup de chrétiens ou de musulmans à travers le monde qui aspirent à célébrer Souccot ou Hanoukka, ou si seulement nous les juifs aspireront tant à faire comme les autres? »