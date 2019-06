Meretz a choisi son président

Les primaires pour désigner le ou la président(e) du parti Meretz ont mobilisé près de 85% du comité central. Les résultats constituent un camouflet pour la présidente sortante Tamar Sandberg qui a été battue par le « revenant » Nitzan Horowitz sur un score sans appel: 57% contre 43% des voix. Tamar Sandberg aura dirigé le parti d’extrême gauche pendant à peine un an et demi car le mauvais score de son parti aux dernières élections a fragilisé sa position et permis à Nitzan Horowitz de se poser en challenger.Lire la suite sur lphinfo.com