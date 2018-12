Mensonge de Castaner : l’Etat islamique n’a pas menti, le terroriste a prêté allégeance à Daech dans une vidéo

Une vidéo d’allégeance au groupe Etat islamique (Daech) a été retrouvée sur une clé USB appartenant à Cherif Chekatt, l’auteur de l’attentat du 11 décembre sur le marché de Noël de Strasbourg, rapportent samedi les médias français

Cette clé USB a été retrouvée au cours d’une perquisition. La vidéo d’allégeance à Daech daterait de novembre, soit un mois avant la tuerie.

L’attentat a fait cinq morts et onze blessés. Chérif Chekatt, délinquant multirécidiviste de 29 ans et fiché S pour radicalisation islamiste, avait attaqué des passants avec son arme et un couteau, avant de parvenir à s’enfuir. Après 48 heures de traque, il a été tué par des policiers le 13 décembre dans une rue du quartier du Neudorf, où les forces de l’ordre avaient perdu sa trace.Lire la suite sur lemondejuif.info