Menahem Begin sur France 2 : ma solution pour les Palestiniens

1978 :Interview de Menahem BEGIN, Premier ministre de l’Etat d’Israël, en anglais sous-titré en français, à propos de son passé et de l’indépendance d’Israël en 1948. Il évoque également sa solution pour les palestiniens…

Menahem Begin : « Il y a 30 ans, on se battait encore. A cette époque, deux organisations, la Haghana et l’Igourn, travaillaient ensemble contre les ennemis de notre peuple […] Nous avions de grandes inquiétudes car nous savions qu’il y aurait une invasion, et jusqu’au 14 mai 1948, nous avons dû combattre ceux qui nous attaquaient de l’intérieur, des groupes arabes voulaient détruire le peuple juif. […]

J’ai invité le président Sadate à Jérusalem pour prendre la parole devant notre assemblée. […] Nous voulons la paix. Nous avons fait tous les efforts pour y aboutir. […] Nous sommes tous des Palestiniens. C’est le nom de ce pays. […] Les arabes ont le droit à l’autodétermination. Notre plan de paix comporte l’autonomie pour les arabes. »

SOURCE : INA