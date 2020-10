Menaces islamiques sur la France

Longtemps la voix de la France a résonné haut et fort. Aujourd’hui on l’entend encore mais on ne l’écoute plus.

Qui se souvient de l’époque où la France, chatouilleuse et susceptible, envoyait son armée punir un potentat local coupable d’avoir frappé d’un coup d’éventail le visage de son ambassadeur ! Aujourd’hui on kidnappe impunément des citoyens français de par le monde ; d’autres sont emprisonnés. Il faut alors de longues tractations pour qu’otages ou prisonniers soient libérés moyennant rançon ou concessions politiques. Un peu comme lorsque les pirates qu’on appelait barbaresques écumaient la Méditerranée Lire la suite sur jforum.fr