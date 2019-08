Menaces de Hassan Nasrallah et réponse de Binyamin Netanyahou

Dans un discours enregistré, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a une nouvelle fois proféré des menaces à l’encontre d’Israël: « Si Israël entre au Liban, toutes ses armées, ses bataillons et ses centres de commandement seront détruits. Vous pourrez voir en direct les tanks et les troupes israéliennes détruits (…) Si Tsahal entre au Liban, chaque village du Sud-Liban sera cinq-cent fois plus dangereux que lors de la guerre de 2006, grâce au fait que le Hezbollah se prépare, prépare ses hommes et s’arme afin d’être fin prêt pour la bataille avec l’ennemi… ».Lire la suite sur lphinfo.com