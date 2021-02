Le service de renseignements de Tsahal, AMAN (1), a publié un aperçu des menaces auxquelles Israël est confronté désormais et dans les années à venir. Parmi celles-ci – la création d’armes nucléaires en Iran et une forte probabilité d’un affrontement armé avec le Hezbollah. Les renseignements de Tsahal n’excluent pas l’émergence de nouveaux fronts de confrontation en Irak et au Yémen.Lire la suite sur jforum.fr