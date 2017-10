Membre du Front National britannique pendant 40 ans, Kevin Wilshaw fait son coming-out : « Je suis Gay et Juif »

Rongé par la culpabilité, l’ex-suprémaciste Kevin Wilshaw vient de mettre un terme lors d’une interview sur la chaîne Channel 4 à «l’énorme contradiction», reconnaît-il même, qui faisait de lui un nazi, un gay et un juif depuis près de quarante ans….

Après avoir dévoué presque toute sa vie aux idéologies racistes et homophobes, le britannique Kevin Wilshaw a fait son coming-out et s’est s’est livré à Channel 4 en assumant son homosexualité et ses origines juives et en se repentant sans concession. Cet homosexuel, dont la mère est juive, vient de quitter l’extrême droite après quarante ans dans ses rangs. Lire la suite sur tel-avivre.com