Melenchon accuse le Likoud d’avoir fait chuter Corbyn en Grand-Bretagne

Le leader de la France insoumise s’est lancé sur sa page Facebook dans une analyse expéditive de la défaite du candidat travailliste britannique. Quitte à passer de nouveau pour un hurluberlu, Jean luc Melenchon n’hésite pas à accuser …le Likoud.

Pour Melenchon, le Likoud (et les Juifs) ont encore frappé. Dans son commentaire en 5 paragraphes posté sur sa page Facebook, le leader de la France insoumise réussi le tour de force de citer 2 fois les juifs et une fois le Likoud, le parti au pouvoir en Israël. De la à conclure qu’il fait une fixette malsaine ou nauséabonde, il n’y a qu’un pas.

Or donc, dans son troisième paragraphe, le torero de l’extrême gauche française se fait on ne peu plus explicite. Ce sont bien le premier juif d’Angleterre (le grand rabbin) et le parti du Premier ministre israélien (le Likoud) qui ont sali la réputation du bon vieux Corbyn.

(…) Corbyn a passé son temps à se faire insulter et tirer dans le dos par une poignée de députés blairistes. Au lieu de riposter, il a composé. Il a du subir sans secours la grossière accusation d’antisémitisme à travers le grand rabbin d’Angleterre et les divers réseaux d’influence du Likoud (parti d’extrême droite de Netanyahou en Israël). Au lieu de riposter, il a passé son temps à s’excuser et à donner des gages. Dans les deux cas il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires.

Ah…. les théories complotistes si chères aux extrêmes et si pratiques pour contourner les faits et éviter certaines vérités qui dérangent. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

Pour conclure son dernier chapitre, Melenchon va réussir à cracher sur le Crif dans une analyse pourtant consacrée – on l’aura compris – à la défaite des Travaillistes britanniques. Un véritable tour de force, ou grand écart…c’est selon !

(…) Tel est le prix pour les « synthèses » sous toutes les latitudes. Ceux qui voudraient nous y ramener en France perdent leur temps. En tous cas je n’y céderai jamais pour ma part. Retraite à point, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les ukases arrogante des communautaristes du CRIF : c’est non. Et non c’est non.

Alors « la République c’est moi » hurlait Melenchon les yeux exorbités…pour nous aussi c’est non. Et non c’est non.