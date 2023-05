Meïr Tamari, z’l, est la victime de l’attentat de ce matin, survenu près de la localité juive de Hermesh, en Samarie, où il vivait. Un terroriste a tiré sur lui alors qu’il était au volant de sa voiture.

Meïr était marié et père de deux enfants d’un an et trois ans. Il avait 32 ans.Lire la suite sur lphinfo.com