Méditerranée: Fin de l’Histoire ou nouvelle ère ?

Pendant trois millénaires, toutes les grandes civilisations du monde occidental se sont épanouies sur les bords de la Méditerranée ou à proximité immédiate. À la fin du XXe siècle, le centre de gravité de la planète a basculé vers l’océan Pacifique et l’on peut se demander quel sera l’avenir de « Notre Mer », entre le retour aux conflits tribaux et religieux et l’invasion désinvolte de touristes grisonnants…….Détails…….