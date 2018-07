McDonald’s en Israël, succès exceptionnel. Chiffre d’affaires record.

Un article réalisé avec l’aide de Ludwig Cohen et l’excellent site Tel-Avivre. Avec 870 millions de shekels de chiffre d’affaire, 2017 a été une bonne année pour McDonald’s en Israël et 2018 pourrait bien être meilleure encore puisque le chiffre d’affaire devrait atteindre 1 milliard de shekels, a annoncé dimanche, Alonyal Ltd, le propriétaire de la franchise israélienne de la chaîne de restauration rapide. Lire la suite sur israelvalley.com