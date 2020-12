Mazin Qumsiyeh avoue que la gauche israélienne est « naïve »

Mazin Qumsiyeh, Professeur de biologie à Béthléem, militant anti-israélien et propagandiste, a rédigé une analyse suite à une manifestation « pour la paix », à laquelle il vient de participer avec des Israéliens de gauche en Judée Samarie. Il les trouve un peu « naïfs » de croire que les revendications arabes concernent seulement la Judée Samarie.

Extraits.

« Bon nombre des Israéliens participant à cette manifestation sont, comme je l’ai dit, des « gens de gauche » bien intentionnés qui n’ont pas bien étudié leur propre histoire. Ils ont cette illusion que les problèmes, pour Israël et le sionisme, ont commencé en 1967 avec l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza.

Mais le problème principal a commencé bien plus tôt, à la fin du 19ème siècle, avec l’idée de transformer une société multi-religieuse et multi-culturelle appelée Palestine (à l’époque non juive à 97%) en un « Etat juif d’Israël« . Cette idée appelée sionisme par nécessité a entraîné nettoyage ethnique, massacres, démolitions de maisons, occupation de 1967 et autres symptômes. Il ne faut pas confondre l’un des symptômes (par exemple l’occupation de 1967) avec l’étiologie sous-jacente de cette maladie. Malheureusement, beaucoup de Palestiniens (comme le chef Buthelezi en Afrique du Sud pendant l’apartheid) ont adopté le langage sioniste. »

Le véritable problème des Palestiniens, c’est donc tout l’Etat juif…