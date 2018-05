Mazel Tov! Un nouvel accord de libre-échange élargi entre le Canada et Israël .

Un nouvel accord de libre-échange élargi entre le Canada et Israël a été signé. L’accord initial entre le Canada et Israël était en place depuis janvier 1997. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays étaient évalués à environ 1,7 milliard $. Les négociations pour mettre à jour l’entente avaient commencé sous la gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper en 2014 et ont été complétées sous les libéraux de Justin Trudeau.Lire la suite sur israelvalley.com